Nísia, após reunião com Lula: Presidente reforçou expectativa com a Saúde

...

Publicado em 20/03/2024 às 07:34

Alterado em 20/03/2024 às 07:34

Caio Spechoto - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse a jornalistas nesta terça-feira (19), depois de ter reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o chefe do governo reforçou suas expectativas quanto ao Ministério da Saúde. Ela deu as declarações depois da cerimônia do Prêmio Mulheres das Águas, promovido pelo Ministério da Pesca.

Pouco antes, Nísia estava com sua equipe no Palácio da Alvorada conversando com Lula. “Foi para aproximar, apresentar não seria o caso porque eles já estão trabalhando há um ano. Foi o presidente reforçando a expectativa com a Saúde”, disse a ministra.

Questionada se houve algum tipo de cobrança, ela disse que não aconteceu “nada demais”. De acordo com Nísia Trindade, Lula demonstrou “a preocupação que já externou com a Saúde”.

A ministra está sob pressão desde o começo do governo porque o Centrão gostaria de indicar um nome de sua confiança para o cargo. O Ministério da Saúde é a pasta que mais executa emendas. Além disso, há críticas dentro do próprio grupo político de Lula. A situação recentemente exposta dos hospitais federais do Rio de Janeiro também ajudam a pressionar Nísia.

Perguntada sobre a resolução dos problemas desses hospitais, ela disse que será “um processo”. Nísia também disse que “é uma situação bastante difícil, mas estamos conversando”.

A pressão sobre Nísia Trindade ficou clara na segunda-feira, 18, depois de ela se emocionar em reunião ministerial ao relatar como tenta administrar esses descontentamentos. No compromisso, Lula reafirmou que ela continuará no cargo.