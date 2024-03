Lula comemorará Dia da Mulher almoçando com servidoras em point petista de Brasília

Publicado em 08/03/2024 às 08:22

Alterado em 08/03/2024 às 08:25

Benedita canta e Lula aplaude, no Palácio do Planalto Foto: reprodução de vídeo

Caio Spechoto - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará de almoço em um point petista de Brasília para comemorar o Dia Internacional da Mulher na sexta-feira, 8. O compromisso será no Restaurante Tia Zélia, às 12h. Trata-se de um estabelecimento simples, fora do circuito tradicional dos poderosos da capital.

Tia Zélia é como é conhecida Maria de Jesus Oliveira da Costa, dona do restaurante. Ela já cozinhou para Lula em diversas ocasiões, desde o primeiro governo do petista. Além disso, é admiradora do atual presidente.

O restaurante tem diversas fotos de Lula. Em 2022, Tia Zélia, em uma das passagens do petista por Brasília antes da eleição, foi até o hotel onde o então pré-candidato estava hospedado para levar comida ao político. Lula é um apreciador da cozinha de Tia Zélia, que tem como forte pratos pesados como feijoada, galinhada e rabada.

O estabelecimento é conhecido pela esquerda de Brasília há anos, mas a frequência do lugar explodiu em 2022. No início daquele ano começou a ser realizado um samba quinzenal, aos sábados, no lugar. O evento fez sucesso e tornou o restaurante ainda mais famoso.