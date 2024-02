Brasil se diz preocupado com possível ataque de Israel em Rafah

...

Publicado em 14/02/2024 às 07:20

Alterado em 14/02/2024 às 07:20

O governo brasileiro informou que observa com "preocupação" as informações sobre uma possível ofensiva israelense em Rafah, na Faixa de Gaza.



O conflito no Oriente Médio será um dos temas que serão tratados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante sua visita ao Egito.



"O governo brasileiro recebe com grande preocupação o recente anúncio por parte das autoridades israelenses de preparação de nova operação militar terrestre em Gaza, desta vez no sul, na região de Rafah, na fronteira com Egito", disse um comunicado do Ministério das Relações Exteriores divulgado nesta terça-feira (13).



As autoridades israelenses anunciaram uma ofensiva terrestre em Rafah, que é considerada um "refúgio" do grupo fundamentalista islâmico Hamas.



Lula se reunirá com seu homólogo, Abdul Fatah Kalila Al-Sisi, para conversar sobre Israel e Palestina, informou o Palácio do Itamaraty.



A possível ofensiva contra Rafah, disse o comunicado diplomático, terá como consequência "um novo deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos". Por fim, o governo brasileiro se posicionou a "favor da cessação das hostilidades e da liberdade dos reféns". (com Ansa)