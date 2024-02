POLÍTICA

Assista à íntegra do vídeo em que Bolsonaro trama um golpe de estado com seus ministros em pleno Palácio do Planalto

O JORNAL DO BRASIL pede desculpas aos seus leitores pela transmissão sem cortes do linguajar chulo do ex-presidente

Por POLÍTICA JB

[email protected]

Publicado em 09/02/2024 às 15:00

Alterado em 09/02/2024 às 18:28