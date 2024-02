Abin paralela: ministros, parlamentares e autoridades bolsonaristas estão na lista de espionados; confira

Reportagem de Túlio Amâncio revela que arapongagem montada supostamente montada por Carlos Bolsonaro e Ramagem mirava não só opositores, mas também seus próprios aliados

Publicado em 03/02/2024 às 07:54

Alterado em 03/02/2024 às 11:27

Ivan Longo - A chamada "Abin paralela", esquema de arapongagem ilegal que teria sido montada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro e que seria comandado pelo ex-diretor do órgão, Alexandre Ramagem, e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), além de ter monitorado ao menos 30 mil brasileiros de forma clandestina, teria espionado até mesmo aliados.

Segundo investigações da Polícia Federal (PF), que deflagrou operações de busca e apreensão contra Ramagem e Carlos Bolsonaro, o intuito do esquema criminoso seria monitorar ilegalmente opositores ao governo Bolsonaro para atender a interesses pessoais. O filho do ex-presidente, inclusive, seria abastecido com informações obtidas pela "Abin paralela" sobre inquéritos e investigações contra sua família.

Reportagem do jornalista Túlio Amâncio, da Band, publicada nesta sexta-feira (2), entretanto, mostra que aliados do governo Bolsonaro também teriam sido monitorados ilegalmente através do software espião israelense utilizado no esquema de arapongagem ilegal. O repórter obteve tais informações a partir de relatos de fontes ligadas à investigação.

Estão na lista dos espionados ministros do antigo governo, governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares e outras autoridades.

Veja abaixo a relação dos monitorados pela 'Abin paralela'



Ministros de Bolsonaro

Abraham Weintraub

Anderson Torres

Flávia Arruda

General Carlos Alberto dos Santos Cruz



Ministros do STF

Luís Roberto Barroso

Gilmar Mendes

Alexandre de Moraes



Senadores (todos oposição que participaram da CPI da Covid)

Otto Alencar

Soraya Thronicke

Renan Calheiros

Rogério Carvalho

Omar Aziz

Humberto Costa

Randolfe Rodrigues

Simone Tebet

Alessandro Vieira



Deputados Federais

Kim Kataguiri

Alexandre Frota

Rodrigo Maia



Governadores

Joao Doria

Camilo Santana