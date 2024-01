Ricardo Lewandowski será anunciado novo ministro da Justiça nesta quinta

...

Publicado em 11/01/2024 às 07:26

Alterado em 11/01/2024 às 09:25

Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça na vaga deixada por Flávio Dino, indicado ao STF.



Lewandowski se reuniu com Lula e Dino nessa quarta-feira. A agenda oficial da Presidência da República aponta para uma nova reunião entre os três nesta quinta, durante a manhã. A previsão é que o anúncio seja feito na sequência.



Ex-ministro do STF, Lewandowski deixou a corte ao completar 75 anos, em abril do ano passado. Além dele, nomes como o do secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, vinham sendo cogitados para o cargo.

Dino preferia Cappelli

Dino deixa claro a pessoas próximas que gostaria de ser substituído pelo secretário-executivo do MJ, Ricardo Cappelli, que é jornalista. Dino afirma que a escolha por Cappelli não interromperia seu trabalho na Segurança.

Outro ponto positivo destacado pelo atual ministro da Justiça é a atuação, bastante elogiada, de Cappelli enquanto interventor na segurança do DF após os ataques do dia 8 de janeiro do ano passado.



Dino garante a aliados que não tem tratado diretamente do tema com o presidente Lula. (com Sputnik Brasil)