Brasil volta à normalidade após 4 anos de 'populismo mentiroso' de Bolsonaro, diz revista britânica

...

Publicado em 24/12/2023 às 09:19

Alterado em 24/12/2023 às 09:19

[The Economist] 'O mundo à frente 2024 - Análise, previsões e especulações voltadas para o futuro' Reprodução

A revista britânica "The Economist" anunciou sua escolha para o "País do Ano" de 2023, marcando três nações que se destacaram por retornarem à moderação após período turbulento. Os escolhidos foram Grécia, Polônia e Brasil, elogiados por abandonarem o "lado selvagem" de suas trajetórias recentes.



No caso do Brasil, a publicação enfatiza a transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), definido como centro-esquerda, que assumiu o cargo após quatro anos de "populismo controverso" sob o governo de Jair Bolsonaro (PL).



A revista descreve o governo anterior como marcado por teorias conspiratórias, apoio a práticas ambientais prejudiciais e recusa em aceitar a derrota eleitoral, culminando nos eventos de 8 de janeiro deste ano.



A "The Economist" destaca que, sob a liderança de Lula, o Brasil rapidamente restaurou a normalidade e implementou medidas que reduziram o desmatamento na Amazônia em quase 50%.

Apesar dos feitos brasileiros, a Grécia foi a escolhida como o "País do Ano". A revista lembra que há uma década, os gregos enfrentavam situação econômica desastrosa, mas o atual governo de centro-direita foi reeleito em junho, demonstrando a possibilidade de implementar reformas econômicas duras mesmo em tempos de crise. (com Sputnik Brasil)