Plano para redução das passagens aéreas será divulgado na segunda-feira, diz ministério

Publicado em 16/12/2023 às 07:54

Alterado em 16/12/2023 às 07:56

Ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos Foto: Câmara dos Deputados

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) anunciou nessa sexta-feira, 15, que vai divulgar na segunda-feira, 18, as medidas propostas pelas companhias aéreas para reduzir o preço das passagens. O pacote será detalhado em coletiva de imprensa às 11h.

Segundo o MPor, as medidas são resultado de amplo diálogo com os representantes das principais empresas aéreas brasileiras.

O pacote foi uma demanda do MPor às empresas. As sinalizações do ministério e das empresas são de que o plano vai passar por maior volume de promoções e por medida para reduzir valor do querosene de aviação (QAV), que deve funcionar como moeda de troca para viabilizar implementação de medidas pelas empresas.

Há ainda expectativa de que o plano possa incluir medidas para encarar altos preços de passagens compradas em cima da hora. Outra possibilidade é de que governo sinalize sobre propostas para reduzir o volume de judicialização que atinge as empresas. Outra ação é a estruturação do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que tramita na Câmara dos Deputados, e prevê R$ 8 bilhões de capital para investimentos para as companhias aéreas, envolvendo financiamento do BNDES.