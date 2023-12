Lula chega ao Rio para participar de cúpula do Mercosul

...

Publicado em 06/12/2023 às 07:42

O presidente Lula com o prefeito Eduardo Paes Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Rio de Janeiro para participar da cúpula do Mercosul nesta quinta-feira (7) após visitar a Alemanha e participar da COP28, em Dubai, nos últimos dias. O mandatário ainda aposta em uma "pouco" provável assinatura do acordo com a União Europeia (UE) no encontro que marcará o início do processo de incorporação de Bolívia ao bloco regional.



Nesta quarta (6), os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participam da reunião do Conselho do Mercosul.



Já Lula se reunirá amanhã com os mandatários dos outros três países do bloco - Argentina, Paraguai e Uruguai.



Lula, atual presidente temporário do Mercosul, encerrou na última terça-feira uma visita à Alemanha, onde prometeu trabalhar até o "último momento" para finalizar o pacto com a UE, apesar do veto expressado pelo mandatário da França, Emmanuel Macron.



"Não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir um não de todos", declarou o petista.



Durante a cúpula, o presidente paraguaio, Santiago Peña, assumirá o comando semestral do bloco e deve avançar na inclusão da Bolívia.



"Espera-se que a Bolívia possa concluir o seu processo de adesão com brevidade e trabalhar com os demais estados partes para definir cronograma de internalização das normas e regulamentos do Mercosul", diz um comunicado do governo brasileiro. (com Ansa)