Governo diz que mantém plano de déficit zero em 2024

O governo anunciou nesta quinta (16) que manterá o déficit zero como meta fiscal para o orçamento de 2024 após o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter defendido um déficit de até 0,5% para financiar investimentos.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) declarou à imprensa que "o primeiro objetivo é deixar claro e explícito que não há qualquer iniciativa do governo de alterar a meta fiscal".

"Nosso foco tem que estar concentrado nas medidas que melhorem a arrecadação, fazer justiça tributária e combater qualquer pauta que desorganize o orçamento", continuou.

O déficit zero foi fixado como meta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no projeto do novo arcabouço fiscal que condiciona o aumento de gastos à ampliação da arrecadação.

O tema causou polêmica entre Haddad e o chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), para quem o déficit zero ameaça avanço de projetos de infraestrutura e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo analistas, o anúncio de hoje pode ser interpretado como uma vitória de Haddad e a ala mais defensora da disciplina fiscal.

Já o relator da Lei de Diretrizes Orzamentárias (LDO), deputado Danilo Fortes (União Brasil) disse que o governo "desistiu" oficialmente de enviar uma enmenda á LDO alterando o déficit zero no orçamento do ano que vem. (com Ansa)