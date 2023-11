Amorim busca conselheiro de segurança nacional dos EUA para tentar liberar brasileiros de Gaza

Caio Spechoto - O chefe da assessoria especial do presidente da República, Celso Amorim, um dos principais conselheiros de Luiz Inácio Lula da Silva para assuntos internacionais, conversou neste sábado (4) com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan. A ligação foi parte do esforço do governo federal para liberar a saída dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

“Os Estados Unidos são um dos quatro países, além de Israel, Egito e Catar, que participam das negociações. Jake Sullivan foi compreensivo com nossa inquietação. Vamos aguardar”, disse Amorim ao Broadcast Político.

Ele contou que, na ligação, reforçou a gestão do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que nesta semana conversou com o ministro responsável pela política internacional de Israel, Eli Cohen. Na sexta, 03, Vieira disse que havia falado com Cohen e ouvido dele a garantia de que os brasileiros que querem sair de Gaza serão liberados até quarta-feira, 08.

Há 34 brasileiros na Faixa de Gaza aguardando o 'ok' de Israel e Egito para cruzar a fronteira e entrar no país africano. Uma vez em território egípcio, eles devem ser trazidos ao Brasil em um voo do governo brasileiro.

A região de Gaza tem cerca de 40 quilômetros (km) de comprimento por 6 km a 12 km de largura e é densamente povoada. Incursões militares e bombardeios israelenses têm matado milhares de civis no lugar. O conflito escalou depois que o Hamas fez uma série de ataques em território israelense.