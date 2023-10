Sâmia Bomfim pede licença das atividades parlamentares após assassinato do irmão

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), uma das principais militantes do campo progressista brasileiro, anunciou que está de licença por tempo indeterminado de suas atividades parlamentares na Câmara. O afastamento ocorre após o assassinato de seu irmão, o médico ortopedista Diego Bomfim, executado a tiros, junto com os colegas Marcos Corsato e Perseu Almeida, no início do mês, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O crime completa três semanas nesta quinta.

“A Equipe Sâmia retomará gradualmente as atividades nas redes sociais, a fim de apoiar e dar visibilidade às lutas e demandas sociais com as quais o mandato é comprometido”, diz uma nota divulgada.

O comunicado da equipe de Sâmia ainda defende "um modelo de sociedade em que o combate ao crime seja feito com inteligência e efetividade" e no qual "a segurança pública, assim como todas as áreas sociais, seja valorizada e garantida, respeitando os direitos de todas e todos”.

O caso

Três homens desceram de um carro do outro lado da rua e atiraram nas vítimas. Até o momento, a principal linha de investigação da polícia aponta que uma dos médicos, Perseu Almeida, foi confundido com um miliciano carioca e morto por engano. Os médicos estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso internacional de ortopedia.