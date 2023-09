Vídeo golpista de Malafaia serve como alerta ao governo do DF sobre manifestações no 7 de Setembro

O pastor bolsonarista Silas Malafaia está na mira do ministro da Justiça, Flávio Dino, por um vídeo de teor golpista que vem sendo utilizado em convocatórias de bolsonaristas para atos antidemocráticos no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência. A celebração foi 'sequestrada' pela extrema-direita nos quatro anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na gravação, feita em agosto, Malafaia xinga o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de "ditador de toga", dispara contra a prisão dos golpistas que vandalizaram os prédios dos Três Poderes no 8 de Janeiro e ainda cobra uma postura antidemocrática de generais das Forças Armadas diante do caso do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem e braço direito de Bolsonaro, que está preso desde maio.

"Sabe por que o ditador de toga Alexandre de Moraes comete todas essas injustiças? Nós temos meia dúzia de generais de 4 estrelas que são covardes e frouxos. Não estou falando de golpe, não. Escute bem. Não é o Exército Brasileiro. É meia dúzia de general de 4 estrelas que são frouxos e poderiam botar o pé na porta", dispara Malafaia.

O vídeo em questão vem sendo utilizado em postagens de bolsonaristas com convocações para atos extremistas no Feriado da Independência. "Dia 7 de setembro será GIGANTESCO", diz a legenda das publicações com a mensagem de Malafaia.

A 'convocação' de Malafaia não foi ignorada por Dino. O ministro acionou o governo após a identificação de 10 vídeos, incluindo esse do pastor, que fazem menção à data e sugerem que o evento será de grande proporção. Os vídeos foram enviados a autoridades do Distrito Federal, incluindo o governador afastado Ibaneis Rocha e o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Segurança no 7 de setembro

Um gabinete de mobilização para o feriado da Independência, em 7 de setembro, foi criado no Distrito Federal. A decisão foi tomada pela governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), e publicada em edição extra do Diário Oficial do DF desta quinta-feira (31).

O chamado Gabinete de Mobilização Institucional foi instituído para “promover a ordem pública e social, coordenar as atividades administrativas e acompanhar os eventos de 07 de setembro de 2023”, como diz o decreto Nº 44.911. Na prática, a medida quer evitar um novo 8 de janeiro.

A decisão foi tomada após um alerta do ministro da Justiça, Flávio Dino, que enviou um ofício ao governo do DF com informações sobre possíveis problemas no feriado da Independência.

O Gabinete será coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do DF. Também estão na composição do grupo as secretarias de Proteção da Ordem Urbanística (DF LEGAL) e de Saúde do DF, e o Serviço de Limpeza Urbano (SLU/DF).