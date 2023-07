Dino pedirá à AGU análise de indenização por atos de Bolsonaro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta sexta-feira (30) que vai acionar a Advocacia-Geral da União (AGU) com um pedido para avaliar uma indenização pelos atos do ex-presidente Jair Bolsonaro.



Em publicação no Twitter, Dino disse que a condenação do ex-mandatário prova que houve ataques abusivos ao sistema judiciário.

"Decisão do TSE prova a perpetração de ataques abusivos ao Sistema de Justiça e à ordem jurídica. Por isso, enviarei requerimento à AGU visando análise de ação de indenização pelos danos causados ao Poder Judiciário da União e à sociedade, em face da conduta do Sr. Bolsonaro", escreveu.

A decisão é tomada pouco tempo após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenar Bolsonaro por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação durante um evento com embaixadores em julho de 2022. (com Ansa)