Psol e Rede querem cassação de Magno Malta por fala racista

Iara Vidal - Os parlamentares da federação Psol/Rede querem a cassação do mandato do senador bolsonarista Magno Malta (PL-ES) por falas racistas. A representação protocolada nesta quarta-feira (24) no Conselho de Ética do Senado. A bancada também ingressou com uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o parlamentar de extrema direita pelo crime de racismo.

Durante sessão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta terça-feira (23), Malta deu uma declaração inacreditável falando do grave caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, que ganhou repercussão mundial.

Com analogias sem qualquer sentido e falando “curar veneno de cobra com veneno de cobra”, o político capixaba de extrema direita apenas reforçou preconceitos e protagonizou uma cena de horror perguntando “quem defenderá o macaco” (animal usado para insultar Vini Jr) e completando com uma comparação tosca em que sugere aos jogadores negros que “entrem com um porco no colo, que é um animal branco, e de beijos nele pra mostrar amor”.

O senador bolsonarista também criticou o espaço dado pela imprensa nacional e estrangeira ao episódio de racismo em que foi vítima o jogador Vini Jr, que ele classificou de "revitimização".

'Estupidez magna'

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ), que ocupa uma cadeira como membro titular do Conselho de Ética, comentou a fala racista de Malta.

“Não podemos naturalizar tamanho endosso ao racismo. É um absurdo, uma afirmação ‘magna’ em estupidez e cumplicidade com o crime do racismo estrutural, que se alinha à ‘malta’ racista que vaiou Vinicius Jr. o tempo todo no domingo passado na Espanha. Uma declaração abominável”, criticou Alencar.

O líder do Psol na Câmara, Guilherme Boulos (SP), também comentou o episódio de racismo do aliado de Jair Bolsonaro.

“É uma vergonha que um sujeito desse represente o povo brasileiro. Uma amostra do nível da oposição bolsonarista que o PSOL enfrenta todos os dias no Congresso. Seguiremos combatendo os absurdos daqueles que tem no ódio e no preconceito seu único projeto para o Brasil”, afirmou Boulos.

A bancada do Psol também protocolou documento no Senado no qual destaca a gravidade de um membro do Legislativo endossar um crime como o racismo.

“Diante da gravidade da situação apontada, envolvendo o crime de racismo, fica insustentável a sua permanência como Senador da República no cargo. O representado não possui condições mínimas de decoro, humanidade e decência para representar o povo brasileiro, fazendo-se mister a cassação do seu mandato. Vinícius Junior vem enfrentando o racismo de uma forma combativa e corajosa, inspirando a todas e todos. É preciso que o Senado Federal dê uma resposta à altura contra esse ato de violência racista por parte de um Senador da República”, afirmam os parlamentares no documento.

Representação junto ao Conselho de Ética