Carla Zambelli, Bia Kicis e Rosângela Moro votaram contra igualdade salarial para mulheres

Patricia Faermann - Foi aprovado o PL que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres, nesta quinta-feira (4), na Câmara dos Deputados, por 326 votos a favor e 35 votos contrários. Entre estes votos contrários, 10 são mulheres, incluindo as deputadas Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Rosângela Moro (União-SP).

A deputada Carla Zambelli (Foto: Reprodução de vídeo)

Do total de 10 mulheres que votaram contra a igualdade salarial, 6 são do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outras 2 deputadas são do União Brasil, 1 do Cidadania e 1 do Partido Novo. Este último orientou a bancada inteira de deputados a votarem contra. Os demais partidos deixaram a escolha livre.

Quem seria capaz de votar contra um direito tão básico, justo e necessário? pic.twitter.com/ScKdFw71KT — Ivan Valente (@IvanValente) May 5, 2023

Outros 15 homens também votaram contra a proposta, incluindo o filho 03 do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Ricardo Salles (PL), o ex-procurador Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Kim Kataguiri (União-SP).

Confira a lista completa de mulheres que votaram contra a igualdade salarial na Câmara:

Adriana Ventura (Novo-SP)

Any Ortiz (Cidadania-RS)

Bia Kicis (PL-DF)

Carla Zambelli (PL-SP)

Caroline de Toni (PL-SC)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Dani Cunha (União-RJ)

Julia Zanatta (PL-SC)

Rosângela Moro (União-SP) e

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Com informações da CUT