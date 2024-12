URGENTE: Polícia Federal prende general Braga Netto, neste sábado, no Rio

Reportagem em atualização. A informação é da jornalista Andrea Sadi

Publicado em 14/12/2024 às 07:00

Alterado em 14/12/2024 às 08:46

A Polícia Federal amanheceu, neste sábado, nas casas do general Braga Neto, em Brasília, e no Rio, para prendê-lo depois de cumprir ordem de busca e apreensão no local. O general foi encontrado em seu endereço de Copacabana. A determinação partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

A colunista Juliana Dal Piva, do portal ICL Notícias, apurou que a prisão ocorreu porque o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, denunciou em seus depoimentos ter sido coagido pelo general. Braga Netto também estaria pressionando o pai de Cid, o general Lourena Cid.

Em nota que não citou o nome de Braga Netto, a Polícia Federal informou que cumpriu um mandado de prisão, dois mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar que não seja prisão contra indivíduos que supostamente estavam atrapalhando as investigações.

Braga Netto, general reformado do Exército, foi acusado pela Polícia Federal ao lado de Bolsonaro, ex-ministros do governo e ex-comandantes das Forças Armadas de tramar um golpe em 2022, depois que o ex-presidente de extrema-direita perdeu a eleição daquele ano para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Braga Netto foi acusado de ser um dos principais influenciadores e organizadores da tentativa golpista de impedir a posse de Lula. (com ICL Notícias e Reuters)

Mais detalhes a seguir.

Repercussão nas redes sociais

PRENDERAM O BRAGA NETTO KKKKKKKK pic.twitter.com/6OFKNVvBLg — MIGUEL ???? (@emige25) December 14, 2024

Braga Netto preso por tentativa de golpe de Estado. Grande dia! pic.twitter.com/oRbUpGkzAN — Pobre de Direita (@Pobre_d_Direita) December 14, 2024