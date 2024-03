Fux nega habeas corpus e Justiça Federal emite mandado de prisão contra Robinho

Ex-atleta deve ser encaminhado diretamente à penitenciária

Publicado em 21/03/2024 às 17:10

Alterado em 21/03/2024 às 19:26

A Justiça Federal em Santos, no litoral paulista, emitiu um mandado de prisão contra o ex-jogador Robinho após a homologação da sentença dada a ele na Itália por estupro coletivo, validando o cumprimento da pena no Brasil.

Mais cedo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enviou o pedido de execução da prisão.

A expectativa é de que a defesa do ex-jogador articule a possibilidade de ele se entregar diretamente na sede da Polícia Federal, em vez de ser levado de casa pelos agentes.

Uma vez no local, o ex-atleta deve passar por exame de corpo de delito e audiência de custódia antes de ser encaminhado diretamente à penitenciária. Ele não deve passar por centro de detenção provisória, já que a ordem diz respeito a uma sentença transitada em julgado, ainda que em outro país.

Por motivos de segurança, a penitenciária de destino não é divulgada antes da chegada do preso à unidade.

Há a expectativa, porém, de que ele seja levado para o presídio de Tremembé, que tradicionalmente abriga presos “de alto perfil”.

O STJ decidiu nesta quinta (20), por nove votos a dois, pela transferência da sentença para o Brasil e pelo início imediato do cumprimento da pena em regime fechado.

Os advogados de Robinho entraram com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir a prisão até que todas as possibilidades de recurso se esgotem, mas o ministro Luiz Fux, sorteado como relator, indeferiu a solicitação. (com Ansa)