'A política é a arte

de ouvir e perguntar'

Roger Scruton





Para a transformação deste mundo contribui esforço continuado do pensamento que propicie desenvolvimento de projetos para o longo prazo.



A produção do novo não poderá ser empreendida simplesmente observando as circunstâncias e as contingências.



Ponderar sempre faz sentido, malgrado aparência de percepções dominantes na política em curso, efêmeras como interesses que as manipulam.



Quando você tem um propósito claro pode se concentrar em fazer as coisas de uma forma apropriada no presente.



Agindo em consonância com certos princípios, geramos maior bem possível para nós mesmos, como para aqueles que conosco convivem hoje.



Lembrar que a vida moderna passou a ser estruturada em torno dos limiares abertos da experiência (A. Giddens).



Capacidade de associação espontânea, baseada em relações de confiança percebidas, faz as pessoas reduzirem as incertezas no próprio viver.



O espaço aberto à deliberação coletiva é o que proporciona, no melhor dos casos, alcançar um eventual consenso.



Percebemos hoje que não basta simplesmente nos referirmos a uma tradição, deduzirmos consequências novas de princípios bem conhecidos.



"É descobrir especulativamente o que, em cada caso, pode ser próprio para persuadir", há muito disse Aristóteles.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos