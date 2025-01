Publicado em 29/01/2025 às 07:09

Alterado em 29/01/2025 às 22:48

'O valor do presente depende do

que se pode esperar do futuro'

Eduardo Giannetti (2005)





A prática da democracia se faz acompanhar do risco de fechamento em aparente satisfação com alegrias privadas.



Associação livremente assumida, no entanto, permite que as aspirações individuais encontrem expressão coletiva, confere dinamismo à democracia.



Numa sociedade organizada em rede, reconhecer caráter contingente de todo sucesso facilita o jogo democrático.



O processo de consolidação das instituições estimula um amplo e profundo questionamento sobre a finalidade de formação de comunidade política.



Ato político por excelência é aquele que estabelece a extensão das solidariedades, portanto das limitações aceitas.



Trata-se de compreender a natureza do poder, e das comunidades humanas que ele estrutura, para que as próprias instituições se adaptem realmente.



Ainda que transite em um mundo cada vez mais instável, mercado não faz desaparecer o campo da ação política.



A crescente sofisticação dos mercados, num ambiente de incerteza e risco, inapelavelmente redefine as fronteiras empresariais conhecidas até então.



A velocidade de circulação da informação modifica os custos e vantagens entre a pequena e a grande organização.



"As grandes mudanças sempre começam fora de uma organização, embora a maioria delas opere apenas local ou regionalmente" (Peter Drucker).





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos