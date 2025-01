Publicado em 08/01/2025 às 15:25

Alterado em 08/01/2025 às 15:25

'A natureza sempre sabe

onde e quando parar'

E. F. Schumacher (1973)





A tecnologia deve ser apresentada de forma que o público possa de fato reconhecer nela um padrão em sua mente.



Nesses tempos que correm, tecnologia invariavelmente intervém no curso das coisas, à medida que pode assumir significações várias e imprevisíveis.



Por trás do objeto tecnológico, na base do projeto do empreendimento, há uma vontade sistemática de realização.



Quando faz aparecer ligações e retroações novas entre sistemas parciais, o domínio tecnológico torna-se capaz de evoluir pelos seus próprios recursos.



As tentativas de traçar uma rigorosa linha de demarcação entre ciência e tecnologia resultam forçadas atualmente.



Envolvidos com os benefícios do desenvolvimento da ciência e da tecnologia na simplicidade do nosso viver, nos esquecemos de entendê-lo para valer.



Hoje, fundamentalmente, o desenvolvimento econômico requer equilíbrio dinâmico entre crescimento e declínio.



Compreende os métodos de correção permanente de erros, o fortalecimento dos sistemas técnicos de segurança e, sobretudo, o respeito aos contratos.



Conhecemos as desventuras dos projetos que não têm uma tradução concreta na realidade cotidiana das empresas.



"Uma empresa não pode ficar viciada em ser brilhante, porque não dura", diz Jeff Bezos, empresário diferenciado, caracterizado por seu pioneirismo.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos