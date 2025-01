Publicado em 02/01/2025 às 17:59

Alterado em 02/01/2025 às 17:59

'O direito é o poder

de uma comunidade'

Freud (1932)





Qual a capacidade dos indivíduos de transformar em história e projeto pessoal situações e incidentes vividos?



A consciência do passado é um antídoto para o otimismo superficial, ela nos ensina a avaliar com sobriedade as próprias razões para empreender.



Hoje, todos monitoram continuamente circunstâncias das próprias atividades como parte do fazer o que fazem.



Sempre existe a possibilidade de empreendermos diferentes cursos de ação no mundo de relações sociais, o que aumenta nosso poder de escolha.



Minha escolha provavelmente será ineficaz, a menos que eu a coordene com escolhas empreendidas por outros.



Interações entre indivíduos e grupos certamente dão origem a organizações melhores e mais esclarecidas do que aquelas que o Estado pode criar.



Nos tempos que correm, a sociedade democrática é sempre mais a expressão e o reflexo de aspirações privadas.



A modernidade não se identifica com determinada sociedade ou determinado poder, tampouco com determinada corrente de ideias ou de práticas.



É inaceitável reduzir a sociedade à materialidade de interesses, incapaz de refletir sobre grandes opções de vida.



"Nossos pensamentos mais importantes são os que contradizem os nossos sentimentos", disse o notável escritor, filósofo, poeta francês P. Valéry.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos