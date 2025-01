Conversa franca sobre relação saudável com o dinheiro e investimentos

Publicado em 02/01/2025 às 12:40

Alterado em 02/01/2025 às 12:40

“Cuidado com as pequenas despesas: um pequeno vazamento afundará um grande navio”. É com esta célebre frase de Benjamin Franklin que começo este artigo e quero também provocar algumas reflexões: você está satisfeito(a) com a forma que tem lidado com o dinheiro? Em 2024 você conseguiu atingir seus objetivos financeiros? Tem conseguido fazer investimentos recorrentes visando um futuro melhor? Para 2025, quais são suas metas em relação ao dinheiro?



Talvez você não tenha todas estas respostas de imediato. Sem problemas. Mas proponho um desafio: refletir sobre estas questões ainda nestes primeiros dias do novo ano. Buscar de forma constante uma relação melhor com o dinheiro é algo fundamental para todas as idades, gêneros e classes sociais. O primeiro passo é entender de forma clara todas as suas entradas mensais (salário, bônus, proventos de investimentos etc) e todas as suas despesas e, assim, saber se está faltando ou sobrando dinheiro. Se estiver faltando, é sinal vermelho logo de cara: é preciso cortar gastos desnecessários e equalizar a conta.

Se estiver bem equilibrado ou sobrando, é momento de traçar uma meta de quanto você passará a poupar mensalmente. Para iniciantes, algo entre 20% e 25% da entrada mensal é algo bem satisfatório.

Se for mais, melhor ainda. E quando falo em poupar, não é aquela “poupança tradicional” que nossos pais e avós tanto falavam, já que a rentabilidade hoje em dia é extremamente baixa, e muito menos deixar o dinheiro num cofre dentro de casa. É aqui que entram os investimentos.



Investir regularmente é a chave para alcançar seus objetivos financeiros e garantir uma vida tranquila. Ao fazer aportes mensais, você aproveita os benefícios dos juros compostos, diversifica seus investimentos e está preparado para imprevistos. Um planejamento financeiro bem estruturado não apenas abre portas para oportunidades, mas também proporciona a tranquilidade necessária para enfrentar os desafios do mercado financeiro – que tanto evoluiu e tornou-se mais acessível nos últimos anos.



Hoje, há uma enorme variedade de produtos de investimentos – alguns com mais riscos, outros com riscos baixíssimos. Os títulos públicos federais vendidos pelo programa Tesouro Direto são uma modalidade de investimento muito usada por quem está começando a investir, quem tem perfil mais conservador ou como forma de diversificar a carteira. Há também os famosos CDBs, LCAs e LCIs oferecidos pelos principais bancos, as ações de empresas de diversos segmentos negociadas na Bolsa de Valores, os fundos imobiliários, as criptomoedas e tantos outros.



O passo seguinte é a diversificação. Ou seja, distribuir seus recursos em diferentes tipos de investimentos para minimizar riscos e maximizar retornos. A diversificação é a chave para uma carteira de sucesso. É preciso também acompanhar regularmente seus investimentos e estar pronto(a) para fazer ajustes conforme necessário. O mercado financeiro é dinâmico, e a adaptabilidade é crucial.

A partir do momento que você forma sua carteira de investimentos e mantém isso ao longo dos anos,

você passa a transformar seus sonhos em realidade através de um planejamento financeiro sólido e estratégico. É com esta carteira que você poderá, por exemplo, comprar aquela tão sonhada casa na praia, proporcionar um intercâmbio para os filhos adolescentes, montar sua empresa, fazer viagens para os lugares mais incríveis do mundo etc.



Todo este planejamento não deve ser algo individualizado e sim algo para sua família. Falar sobre dinheiro e investimentos com os filhos não pode ser tabu. A educação financeira desde cedo é fundamental para preparar os herdeiros para uma gestão responsável e consciente do patrimônio familiar. Os filhos – a partir dos 5 ou 6 anos de idade – devem ser envolvidos nas discussões sobre o orçamento familiar, ajudando-os a entender a importância de controlar gastos e planejar financeiramente. Não deixe isso para amanhã: comece hoje mesmo e em pouco tempo verá que vale a pena.

Alex Silva é sócio da gestora de patrimônio Aware Investments