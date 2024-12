Publicado em 11/12/2024 às 10:56

Alterado em 11/12/2024 às 10:56

Um senso especial

para as nuanças

Henry Kissinger (2022)





É virtualmente impossível acabar com a guerra enquanto a própria existência dos povos permanecer tão díspare.



Há quase oitenta anos, aperfeiçoamento dos meios de destruição atingiu tal proporção, que mudou para sempre a equação entre guerra e extermínio.



Pós-Guerra, sistema internacional foi transformado profundamente, novas estratégicas desafiadoras emergiram.



"Como sabe o estadista, questões políticas são sérias demais para serem deixadas a políticos", categoricamente afirmou a filósofa Hannah Arendt.



A experiência prova que a inteligência rapidamente cede a sugestões coletivas, de acordo com as circunstâncias.



A obstinação a argumentos ponderados, a credulidade a afirmações discutíveis: não são fenômenos passageiros, compõem realidade que vivemos.



Um presente factual, que não pode ser considerado acidental ou fortuito, desafia a busca de um futuro comum?



Somente as necessidades e os fins comuns que emergem do empenho pela convivência podem evitar a solução violenta do conflito de interesses.



As perspectivas de qualquer resultado diminuem na mesma proporção de ampliação das divisões por conflitos.



O emprego da inteligência artificial permite que armas sofisticadas entrem em ação por conta própria, escolham alvos específicos autonomamente.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos