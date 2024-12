Publicado em 04/12/2024 às 11:50

Alterado em 04/12/2024 às 11:50

Limites do meu

conhecimento

Wittgenstein





Os antigos gregos já consideravam a importância da política, na troca constante para unir os cidadãos na polis.



Envolve hoje o desafio da busca incessante de equilíbrio e integridade entre os componentes de uma sociedade organizada pelas redes.



O universo de coisas que nos cerca e que compartilhamos pensa dentro de nós de incontáveis maneiras distintas.



Já não gostamos das coisas por elas mesmas, mas pelos serviços que prestam, pelo prazer que tiramos delas, no próprio viver cotidiano.



Experiências que vêm de fora através dos sentidos se somam às ideias e relações elaboradas pelos pensamentos.



Sociedades cada vez mais complexas, homens e mulheres descobrem a relevância do esforço empreendido pela própria individuação.



Apesar do esforço de gerações, política está encerrada no curto prazo, visando resultados para próxima eleição.



Não ajuda o fato de que instituições dedicadas à resolução de problemas tendem a circunscrever as maneiras de colaboração possível.



Os solucionadores mais criativos ultrapassam as barreiras, buscam caminhos, atentos a oportunidades existentes.



"O conhecimento e a informação", diz consultor Peter Drucker, "são recursos estratégicos ao desenvolvimento de todo e qualquer país".



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos