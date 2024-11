Publicado em 27/11/2024 às 11:58

Uma esperança

não insensata

Pedro Malan (2018)





Numa cidade pequena, percepção de que "nos veremos de novo" arrefece o ímpeto de pretender levar vantagem.



No cenário internacional freios desaparecem, contextos se intrometem e se interpenetram; assim, as fronteiras se tornam porosas a informação e dinheiro.



Política pressupõe uma necessária visão de conjunto, portanto tem de cuidar do conjunto de realidades e relações.



"Houve um tempo em que as democracias confiavam na iniciativa de grandes líderes para reformar a política e o mercado", afirmou Luiz Felipe D`Avila.



Em sociedades que compartilhem mesma ideia de liberdade as instituições permitem conciliar os pontos de vista.



A heterogeneidade do mundo torna o empreendimento tão necessário, quanto difícil de realizar; com frequência, distante do aperfeiçoamento intelectual.



Não há coletivo que não seja estabelecido concretamente sobre a dinâmica de confiança entre os seus integrantes.



Países não criam economias. São os empreendedores e as organizações que formam, e revitalizam, as economias; conseguem, de fato, gerar empregos reais.



O crescimento e a estabilidade do País vai depender fundamentalmente do nível de descentralização que alcançar.



Ainda que sociedade moderna esteja envolvida pela economia, ela é um feixe de diferentes dimensões estruturais; não há apenas uma economia, mas várias.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos