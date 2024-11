Publicado em 20/11/2024 às 13:41

Alterado em 20/11/2024 às 13:41

'A vida é muito curta

para ser pequena'

Benjamin Disraeli





"A capacidade de uma nação está ligada à capacidade de pensar e teorizar", escreve Cláudio de Moura Castro.



Um dos mais destacados especialistas de educação na atualidade, Moura Castro afirma que a educação parece encerrada na tarefa.



Cultura tecnológica que somos hoje, a educação moderna deixa concretamente a tradição humanista para trás.



Um processo de educação que mudou irreversivelmente a orientação do pensamento humano: especializações competem entre si.



Educação por certo estimulada com frequência por influxos que recebe do mundo resolvido tecnologicamente.



Quando o sistema produtivo adota modelos de respostas fechadas, contribui para que o ensino apenas absorva impacto da mudança.



Cumpre ao professor pedir que seus alunos efetivamente critiquem a própria realidade, de fato tomem posição.



Embora objetivos de outros possam não estar incorporados ao próprio, mostra a relevância do comportamento individual ao grupo.



Cultura que se desenvolve com o fluir da trama de afazeres, relações e sentires, em uma realidade controversa.



A motivação por mudança surge segundo a ordem de insatisfações apresentada numa proporção crescente, em ambiente de risco.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos