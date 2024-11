Publicado em 13/11/2024 às 14:54

Alterado em 13/11/2024 às 14:54

'A beleza é a harmonia

entre o acaso e o bem'

Simone Weil





Como alguém encara a vida à sua frente depende substancialmente do que viveu e compreendeu do seu passado.



E o reconstitui em recordações, que se revestem de beleza incomparável. São o que deveriam ser, imperfeitas, e abrigam sentimentos únicos.



Sentimentos de gratidão e esperança motivam respostas inteligentes - que vêm com significados compartilhados.



Coisas que estão ligadas no tempo, no espaço, na matéria são invariavelmente feitas para tomar devido lugar nos planos insondáveis de Deus.



Para Agostinho não eram só produto de deduções abstratas, consistiam em verdades descobertas pela experiência.



Seu pensamento ultrapassava os limites daquele tempo; daí, fenômeno do tempo foi por ele concebido como uma forma especial de consciência.



Nos tempos que correm, o foco no imediato segue martelado na consciência pública por defensores desta prática.



Por mais afetados que sejamos, hoje, pelas coisas do mundo, elas somente se tornam humanas quando podemos, democraticamente, discuti-las.



Agostinho sempre insistira na importância da liberdade de escolha, sensível às delicadas mudanças psicológicas.



O notável pensador, após o árduo esforço descrito em Confissões, descobrira resposta à sua procura pela verdade, após "inércia do seu coração".





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos