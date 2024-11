Publicado em 06/11/2024 às 11:49

'Cada país se tornou o

vizinho quase imediato'

Hanna Arendt (1968)





Indiferença ao destino de migrantes prossegue (Papa Francisco, desde viagem ao extremo sul da Itália em 2013).



Entre comunidade abstrata dos homens e multiplicidade dos destinos individuais a necessidade de fato tem rosto; resgatar uma vida é justificação suficiente.



Enquanto pensamos sobre alguém em especial, a quem acolhemos, debate continua majoritariamente estatístico.



Quando reduzida à faculdade de medir e comparar, razão encontra dificuldade de descobrir relações necessárias, esvazia a própria história de sua duração.



Nesses tempos que correm, observamos os limites da ação humanitária, que serve de álibi à impotência política.



A valorização do presente enquanto portador de um porvir não pode fazer-se sem a valorização do indivíduo em mínimos gestos da nossa vida cotidiana.



É tentador pôr essa experiência de lado em atividades e distrações que a sociedade em rede prontamente oferece.



Precisamos de instituições políticas e econômicas capazes de permear a generosidade no tecido social através do núcleo estável de valores partilhados.



Na presença de poderosos mecanismos que controlam a sociedade, a evidência do grupo tradicional desapareceu.



A racionalização crescente do mundo não significa forçosamente aumento do conhecimento geral das condições comuns da nossa existência humana.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos