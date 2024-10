Publicado em 30/10/2024 às 10:41

'Nem sempre sou

da minha opinião'

Paul Valéry





"Não há um método prefixado e automático que indique quando é preciso perguntar", diz Josep M. Esquirol.



Perguntar põe a descoberto a dimensão do problema, ele próprio se mostra de outra maneira, aumenta nossa capacidade de conhecimento.



Porém, as nossas máquinas e os nossos artefatos nos separam do simples e do conhecimento de nós mesmos.



Um conhecimento que transcende a própria individualidade, promovendo concretamente uma reflexão sobre relevância do bem comum.



Reforça ideia de fazer recuar a ignorância, graças às possibilidades ofertadas por esse mesmo conhecimento.



É possível que sejam mais urgentes ideias criativas que possam sanar problemas concretos, talvez triviais, na simplicidade do cotidiano.



Ter visão limitada e percepção seletiva são entraves ao esforço de aumentar participação política do cidadão.



Fazendo da urgência e do sofrimento o motor de suas ações, o cidadão trava conhecimento da fragilidade da própria condição humana.



Ações cooperativas normalmente trazem vantagens ponderáveis em relação às ações estritamente individuais.



Futuro indeterminado, mais do que o momento presente, fornece horizonte pertinente de responsabilidade ao exercício da cidadania.





