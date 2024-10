Publicado em 23/10/2024 às 06:09

Alterado em 23/10/2024 às 13:40

"O núcleo do nosso eu não é fruto inteiramente da cultura", argumentou o criminologista James Wilson, em 1993.



Contraditório da natureza humana, o bem e o mal se confundem e se contrapõem; nesses tempos que correm, que dizer do individualismo irresponsável?



Difícil dizer até que ponto recentes mudanças políticas no País fazem reforçar esse preocupante estado de coisas.



O que distingue as pessoas não são as informações; mesmo quando as opiniões individuais continuam aferradas, circunstâncias podem modificá-las.



Nessas recentes eleições municipais, em termos relativos, maior contingente buscou ficar equidistante dos polos.



Cumpre à esfera política enfrentar os conflitos de interesses, recorrendo a procedimentos e regras que indiquem claramente o que deve prevalecer.



Mais do que resolver conflitos, acordos políticos devem organizá-los, para que o bem comum possa prevalecer.



Bem sabemos que acordos são sempre firmados dentro de contextos frágeis, nos quais irresponsabilidade jamais deixa concretamente de apontar.



Num regime democrático, o que se propõe precisa manter-se por mérito próprio, e não por subterfúgios espúrios.



Não se trata de acontecimento isolado, mas de processo que investiga os problemas verdadeiros enfrentados pela maioria da população brasileira.





