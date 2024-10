Publicado em 16/10/2024 às 12:20

'O que mais me

interessa saber'

Abraham Lincoln





"Pressão do passado sobre os pressupostos e as circunstâncias da vida humana prática é tão real" (Jörn Rüsen).



Descobrir os poucos fatos importantes, transformá-los em fatos históricos: uma tarefa indispensável para tentar compreender incoerências recorrentes.



Um diálogo interminável entre presente e passado integra processo contínuo de apreciação dos acontecimentos.



Amplia na consciência dos indivíduos a diversidade e multiplicidade das informações, conforme apresentadas sistematicamente pelas mídias diversas.



Quando procuramos conhecer fatos reais, perguntas que fazemos são formuladas por nosso sistema de valores.



Por que encontramos por toda parte dissociação entre o sentido que uma atividade tem para nossa sociedade e o sentido que ela tem para quem a exerce?



Os valores não podem ser impostos coercitivamente a integrantes da sociedade, sequer por decisão de maioria.



Acompanhada de uma liturgia dos valores, a exigência ética na qualidade dos negócios requer a observância de métodos de correção constante de erros.



Acontecimentos se encontram expostos, de modo imprevisível, ao desmentido das circunstâncias de momento.



Aproximar o sentido que uma atividade tem para nossa sociedade ao sentido para quem a exerce guarda relação direta com a compreensão do passado.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos