Espectadores ou agentes de mudança. Você escolhe!

Publicado em 04/10/2024 às 12:08

Alterado em 04/10/2024 às 12:08

Os brasileiros são conhecidos como um povo amistoso, alegre e que não gosta de confronto. Algumas pesquisas apontam que 70% dos brasileiros acreditam que conseguem resolver problemas de qualquer natureza quando estão unidos, e 65% entendem que conseguem superar os desafios da vida.

A questão é nos unirmos! Infelizmente, nos rankings mundiais de ansiedade, burnout e depressão, ocupamos os 1°, 2° e 3° lugares, consecutivamente, o que demonstra uma certa solidão.

E por que estamos tão ansiosos? Alguns atestam a correlação entre o Brasil estar entre os países que mais passam tempo nas redes sociais. Talvez a estatística dos "nem-nens" (pessoas que nem trabalham, nem estudam) também contribua para isso.



O que gostaria de chamar a atenção neste artigo é o fato de que somos capazes de escolher entre ser espectadores ou agentes da mudança. Não precisamos repetir erros passados, nem nos sentarmos na cadeira da desesperança.

Em ano de eleição, vejo muitas pessoas desanimadas, e sinceramente é desanimador mesmo, só que não precisa ser assim eternamente. Se acreditamos que juntos podemos mudar as coisas, por que não fazemos isso? Falta tempo? Falta coragem? Falta motivação?



O que nos falta é acreditar que conseguimos contribuir positivamente para uma mudança de cenário. Quando não entendemos nossa importância, não nos motivamos a agir. Aproximadamente 95% das pessoas sabem explicar o que fazem no trabalho, 92% sabem explicar o que as instituições em que trabalham realizam, mas apenas 50% fazem a correlação clara entre suas entregas e as entregas das empresas onde trabalham.



Recentemente, fui responsável pela elaboração de um Plano de Integridade para uma Secretaria de Estado. Vi muitas pessoas me parabenizarem pelo meu trabalho, mas vi poucas se engajarem em uma mudança cultural.



Mudar dá trabalho, assim como aprender cansa e, inicialmente, traz desconforto.



A maioria de nós não deixa de se interessar por algo novo, em função do desconforto que sente ao iniciar o aprendizado. Que possamos, também, superar os incômodos e partir para conquistar as mudanças que tanto sonhamos.



Os críticos sempre enxergarão pontos fracos, os apoiadores só enxergarão pontos fortes, os orientadores enxergam potenciais.



O Brasil é uma potência! É um país que se conecta com muitos outros países, está presidindo o G20 com questões tão relevantes como: erradicação da pobreza, reforma da governança e transição energética.



Não devemos abdicar de três valores: progressismo, liberalismo e globalismo. Queremos um Brasil de vanguarda, democrático e com laços fortalecidos, e tudo isso tem relação com as nossas escolhas. Dê atenção às próximas eleições!



Cristiana Aguiar. Economista, especialista em Gestão Empresarial e de Pessoas. CEO da Jeito Certo Consultoria. [email protected]