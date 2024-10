Publicado em 02/10/2024 às 14:56

Alterado em 02/10/2024 às 14:56

De verdade

em tudo isso

Ortega Y Gasset





Regimes democráticos nos obrigam a encontrar diversos modos de enfrentar problemas socialmente criados.



O próprio da ação de governo consiste em elaborar informações inéditas a partir de informações disponíveis, especificando as operações.



Durante bastante tempo acreditou-se que o sucesso econômico dependia de uma administração tecnocrática.



No mundo de hoje prevalecem o livre fluxo de bens econômicos e financeiros, também a livre circulação de informações, ideias, valores.



Democracia funciona precariamente quando instituições políticas se mostram incapazes de regular conflitos.



Governos precisam empregar metodologias para identificar erros, acertos, fatores determinantes de sucesso ou fracasso em todos os níveis.



As necessidades e os interesses de incontáveis homens e mulheres precisam ser efetivamente harmonizados.



O planejamento por cenários constitui mecanismo capaz de fabricar memórias coletivas de futuros possíveis, considerando riscos diversos.



O indivíduo quer soluções eficazes e técnicas para problemas e questões referentes à própria vida cotidiana.



Alçar bem-estar dos cidadãos de fato à condição de norteador das políticas públicas constitui essencialmente princípio de governo.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendedores.