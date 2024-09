Medo de debate ou medo de uma mulher prefeita?

Publicado em 26/09/2024 às 22:20

Alterado em 26/09/2024 às 22:20

O debate público é o coração de uma eleição. Apenas nos regimes autoritários, os governantes se perpetuam sem que alternativas de propostas e de ideias sejam colocadas. Nesse sentido, é triste constatar que as eleições de 2024 em Niterói foram as com menos debates em nossa história.

Faltam apenas dez dias para as eleições municipais e só tivemos um debate até aqui, o do G1, ao qual Rodrigo decidiu não comparecer. Nesta semana, o debate da Associação de Clubes de Niterói (ACN) foi cancelado porque Rodrigo e Jordy deram as mãos para esvaziar e negar o convite ao debate. Por que meus adversários têm medo de debater? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta.

Rodrigo tem dois medos. O primeiro é ser confrontado com sua péssima gestão como chefe de Axel Grael. Ele precisa esconder que sua escolha para Prefeito de Niterói fracassou. Ele precisa fugir da pergunta: "por que Axel Grael não concorreu à reeleição?". A cidade tem a resposta na ponta da língua: a educação pública faliu, a 72ª colocação no IDEB entre os 92 municípios do estado é uma das provas disso. A saúde está um caos. A cidade estagnou.

Além disso, ele é o candidato que não tem futuro, só passado. Fala dos feitos de 12 anos passados, mas não consegue apresentar nada novo. Isso porque o projeto dele está decadente, não é uma questão de nome, ele ou Axel fariam maus governos, se acomodaram no poder. O que ele chama de experiência eu chamo de vícios do poder.

O outro candidato, Jordy, tem um só medo: sua máscara cair. Ele é a fake news em pessoa. Fala que nem bolsonarista é mais, que defende vacina, que adora a UFF. Ele não pode encarar um debate, e isso ficou claro quando estive com ele no G1, porque a máscara cai em poucos segundos. Ele não sustenta o personagem falso que criou.

Por fim, há mais um motivo pra eles esvaziarem os debates, fugirem. Eles têm medo que a cidade se depare com o fato de poder eleger uma mulher pela primeira vez em 450 anos. Eu, primeiro como a vereadora mais votada da cidade, depois em dois mandatos de deputada federal, me preparei para ser essa mulher: a primeira prefeita de Niterói. Eles têm medo que uma mulher possa fazer o que eles nunca fizeram. Pegar os R$ 6 bilhões de orçamento da cidade e colocar Niterói como a melhor cidade do Brasil. Temos o 14º maior orçamento do país e apenas a 44ª maior população, ou seja, um dos maiores orçamentos per capta do Brasil. Não adianta fugir, nossa campanha já está fazendo história.



Talíria Petrone é deputada federal e candidata à Prefeitura de Niterói (RJ)