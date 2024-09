Publicado em 25/09/2024 às 13:19

'Faz da vida algo

digno de ser vivido'

T. S. Eliot





"Ausente a expectativa de revisão da ordem social, o grupo é obrigado a achar lugar nas estruturas líquidas da realidade" (Zygmunt Bauman).



Com fragmentação de assuntos, simplificação de percepções, que dizer de aspectos mais amplos da realidade?



Na sociedade organizada em rede, que vive a toda pressa, saída do estado de dispersão exige aprender a olhar atentamente ao próprio entorno.



Todo o plano concreto da existência se encontra afetado por diversos modos de informação e de comunicação.



Quando estamos engajados na busca por uma realização plausível, deparar com variedade de proposições não deveria nos causar embaraço.



Oportunidade de projetos passa necessariamente pelo estudo aprofundado de possibilidade e risco envolvidos.



Conhecemos as desventuras dos projetos que não têm tradução concreta na realidade cotidiana das empresas, desafiadora por princípio.



As condições de concorrência e as exigências de diversificação concorrem para situação de risco permanente.



Se no passado consistia em encontrar meios para atingir certos fins, agora se trata de testar todos os fins com determinados meios.



Ativar o pensamento não lógico, e articulá-lo com o lógico, permite identificar e implantar soluções realistas.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos