Publicado em 18/09/2024 às 14:33

Alterado em 18/09/2024 às 14:33

A possibilidade

da liberdade

Kierkegaard (1944)





Revolução Americana propiciou amplo e profundo entendimento dos direitos dos indivíduos perante o Estado.



Fez emergir percepção do processo político como um acervo de leis e instituições que uniu cidadãos voltados à associação em projetos comuns.



Não mais prisioneiros de antigas estruturas, homens e mulheres foram interpelados a criar comunidade política.



No debate político sobre as relações entre a nação e o indivíduo, a criação de um poder é mais importante que a transmissão do poder realmente.



Cabe atualmente à instância política gerir as relações de poder, em nome do bem comum como referência maior.



A partir do momento em que a maioria das atividades humanas muda de escala e adquire uma dimensão coletiva, debate ganha melhor repercussão.



A relação concreta dos indivíduos com uma comunidade particular só se estabelece através do constante diálogo.



As sociedades se tornaram mais eficientes quando souberam difundir o poder; intervenções dos poderes públicos precisam ser realmente limitadas.



Em um espaço aberto onde opiniões contraditórias podem ser livremente, e sobretudo publicamente, formuladas.



"No futuro valerá o escrito, quando o que deixou de ser feito se explicará por si mesmo", escreveu o nosso grande jornalista Wilson Figueiredo.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos