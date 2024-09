Publicado em 12/09/2024 às 08:41

Alterado em 12/09/2024 às 08:41

'Produção do lugar'

Michel de Certeau

A sociedade democrática é um amplo e complexo feixe de diferentes estruturas, onde nenhuma tem a primazia.

Modificando radicalmente nossa forma de encarar os problemas, e de tentar resolvê-los, a cultura tecnológica estabeleceu um padrão.

As mudanças que afetam as estruturas guardam uma relação direta com o padrão estabelecido pela tecnologia.

"O processo civilizatório nada mais é que essa correlação entre as mudanças", sintetizou filósofo Paul Ricouer.

O emaranhado de opiniões, ideias e interesses tem lugar nos espaços criados por tecnologias de informação e comunicação hoje.

Multiplicação explosiva das narrativas concorre decisivamente para a opacidade dos acontecimentos políticos.

A própria complexidade das questões políticas hoje joga todo processo de soluções para um nível onde não há controle democrático.

A orientação para o futuro se acha cada vez mais sob uma dependência de realidades controversas do presente.

Daí, o curso de ação escolhido pela sociedade realmente depende mais de oportunidades existentes do que de preferências abstratas.

Balanço entre perda e ganho de informação mantém concretamente uma relação variável com escala escolhida.

Fazer da cidadania a base essencial da sociedade organizada em rede é tarefa que fundamentalmente ultrapassa realização das eleições.

Engenheiro, é especialistas em gestão de pequenos empreendimentos