'Não se deve a um fato

particular ou preciso'

Papa Francisco (2016)





Nem sempre sabemos a história que fazemos, requer melhorar a capacidade de entendimento da realidade.



Problema é conseguir máximo de conquistas com mínimo de gastos e máximo prazer com mínimo de dores, correndo contra o tempo?



O conhecimento de si só tem valor se não for baseado apenas em opinião exposta em ambiente de liberdade.



Corre-se o risco de ser guiado menos por argumentos ponderados, mais pelo que ressoa no estado de ânimo externado no momento.



O relativismo não reconhece nada como definitivo; sob o disfarce da liberdade, ultrapassa os compromissos.



O ser humano possui uma natureza que deve respeitar, aberta à verdade que não pode manipular à vontade, expressando-a no viver.



Os compromissos estão diretamente relacionados com a pessoa em si mesma, e em sua relação com outros.



Atentando para o contexto social e histórico, cada qual reconhece a autonomia do outro, nas circunstâncias partilhadas por ambos.



O próximo é aquele de quem nos aproximamos, sem laço prévio; será quem a caridade inventiva reconhecer.



Na simplicidade do nosso cotidiano, aceitamos que a vontade de Deus pode nos guiar em qualquer direção, incondicionalmente.



"Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo", já disse o genial escritor Guimarães Rosa.



