'Um novo espaço

de experiência'

R. Koselleck





Cidadãos gerenciam os conflitos e exprimem a vontade em comum organizando a vida política em sociedade, livremente, nos seus diversos níveis.



Nesses tempos que correm, percebemos que se enfraquece no próprio processo político o sentido de liberdade.



Água desce livremente, ou tem liberdade de descer pelo leito do rio, já que nessa direção não há impedimento; porém, não pode fazê-lo para os lados.



No espaço dos fluxos e redes, instituições políticas demonstram certa dificuldade de encontrar o próprio lugar.



O mais recente encontro das lideranças apenas faz reforçar a premência de haver instituições que estabeleçam equilíbrio justo entre as contradições.



O poder não é um fenômeno natural, pertence à esfera política de negócios humanos, exige capacidade de agir.



Conforme uma visão linear do poder, é necessário haver grandes causas para produzir grandes efeitos, grandes efeitos para produzir grande política.



Quanto maior a complexidade do conjunto de realidades, maior a dificuldade de agir em concerto na política.



Deveríamos realmente saber que, no desenvolvimento do processo político do País, o desejo de obedecer é tão importante quanto a vontade de poder.



"Meras negociações reduzem as questões a enfadonhos processos minuciosos de discussão" (Thomas Sowell).



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos