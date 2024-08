Publicado em 21/08/2024 às 13:10

Alterado em 21/08/2024 às 13:10

O contraste entre

realismo e idealismo

Norberto Bobbio (1998)





"Há uma tentação de substituir o indivíduo imperfeito pela abstração pura, e de reescrever o mundo humano", afirmou notável pensador Roger Scruton.



Um desenvolvimento sustentado do processo político depende substantivamente da primeira pessoa do plural.



A natureza entendida exclusivamente como conjunto de dados objetivos não constitui uma base a partir da qual possamos obter qualquer indicação ética.



O crescimento pessoal que acompanha o exercício da cidadania vem com um senso de responsabilidade política.



Nesses últimos 250 anos, uma sucessão de acontecimentos decisivos elevou classe média à posição de relevo no universo desafiador da economia política.



Gerou uma cultura e uma mentalidade de entendimento do que idealmente representa o crescimento econômico.



A evolução dos processos produtivos que ocorreu ao longo da Revolução Industrial permitiu que a classe média materializasse tendências para o trabalho.



Recentes declarações do presidente americano, e da candidata democrata à próxima eleição, só fazem reforçar.



Entendo que em ambiente em mudança bases do desenvolvimento estão inscritas nas tecnologias dos processos produtivos e das relações humanas.



Capacidade para encontrar soluções realistas e razoáveis é visceralmente necessária na sociedade democrática.



