'Estatuto variável,

não raro ambíguo'

Carlo Ginzburg





A desmaterialização da informação e a reorganização dos circuitos de poder constituem realidades irreversíveis.



Com a desagregação do tempo e a simplificação das percepções, a principal função dos políticos é a gestão das percepções coletivas atualmente.



A despeito de muitas delas não terem em si fundamento algum, exceto o fato de terceiros se empenharem nisso.



"Estabelecer a intenção que se encontra atrás de qualquer ação é uma tarefa ardilosa" (Jack Rakove, professor de História da Universidade Stanford).



Com o encolhimento do processo de decisão, ao invés de transcender interesses, políticos gerenciam situações.



Quanto mais conhecemos a condução do processo político de decisão, melhor compreendemos as alternativas consideradas para uma solução.



O que há por trás do cálculo em que baseiam a sua ação, por exemplo, na proximidade das eleições municipais?



A realidade de uma sociedade onde sucessão efêmera de percepções vem substituindo a consciência de destino comum vivido através do tempo.



O debate político tradicional, debate de ideias e princípios sobre organização da sociedade fica comprometido.



