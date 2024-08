Publicado em 07/08/2024 às 11:00

Alterado em 07/08/2024 às 11:00

'Em que mundo

terão de viver'

Georges Bernanos (1953)





Temos de trabalhar com todos para o sucesso da sociedade, segundo os princípios e valores que nos inspiram, e conscientemente nos põem a caminho.



O sentido da orientação na passagem do tempo, a começar pela família, está vinculado à memória entre gerações.



Família constitui espaço privilegiado onde nascem e crescem as atitudes fundamentais a crianças e adolescentes, conforme atenção amorosa de mãe e pai.



Cresce a importância da memória, devido à sua faculdade de reunir as impressões sensíveis e noções intelectuais.



O nosso olhar para o mundo condiciona nosso próprio empenhamento, mais do que espontaneamente pensamos, direcionados que estamos aos afazeres.



Envolver hoje as pessoas nas decisões que irão afetá-las assume que elas são capazes de fazer escolhas sensatas.



Com naturalidade e simplicidade ainda podemos falar uma linguagem que possa ser ouvida no dia-a-dia da vida, através de concentração do pensamento.



Somente na relação vivida é que se descobre os assuntos a abordar, as regras a seguir, para que o acordo se faça.



"Só pode ser significativa num sentido positivo se vier acompanhada de responsabilidade política", sintetizou a extraordinária filósofa política H. Arendt.



Melhoria progressiva de qualidade das relações humanas nesse mundo conflagrado vem dos poderes do espírito.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos