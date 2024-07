...

'Devemos todos

estar de acordo'

Otto M. Carpeaux





"Os homens, quando são colocados juntos, não se convertem em outra espécie de substância", disse o notável pensador J. Stuart Mill, reformador social.



Vivemos a modernidade caracterizada pelo caráter errático e imprevisível das transformações contemporâneas.



Uma sociedade democrática se constitui da multidão de indivíduos que possuem opiniões sobre seus interesses, sobre políticas direcionadas a promovê-los.



Sociedade em rede que muito promete através da diminuição de distâncias e difusão de informações e serviços.



Política se deixa dominar tão pouco quanto climas; é preciso tratar da organização da sociedade com prudência,

multiplicando as decisões descentralizadas.



Facilitar transações num certo espaço não deve complicá-las quando os limites desse espaço são ultrapassados.



O espaço das redes é um campo de forças; invariavelmente, a vontade de aumentar conexões enfrenta receio de perder controle sobre redes já constituídas.



A busca da excelência de resultados que agregam valor ao negócio está relacionada à participação nas decisões.



Os valores compartilhados não resultam de coincidência que faz com que as nossas escolhas como indivíduos simplesmente se encontrem em sociedade.



Os negócios em rede fundamentalmente se fazem em função da capacidade de baixar os custos das transações.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos