Publicado em 24/07/2024 às 13:45

Alterado em 24/07/2024 às 13:45

'O objeto adequado de

nosso entendimento'

Emanuela Scribano





As imigrações alemã, italiana e japonesa desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de Petrópolis.



Se cultura de centralização (vem de longe, da fundação de Portugal) moldou o nosso padrão de desenvolvimento econômico e social, imigração o diversificou.



A iniciativa empresarial, com apoio do imperador, abriu nossa primeira estrada, ligando Petrópolis a Juiz de Fora.



Falta de visão de longo prazo ainda hoje contribui para o atraso da perspectiva empresarial em certos segmentos, orientada para a tarefa e para o curto prazo.



Petrópolis ainda guarda algo do ambiente familiar da cidade cheia de história que aprendi a conhecer na infância.



Cultura tecnológica que somos, centrada em expectativas, ter visão limitada e percepção seletiva compromete a efetiva capacidade de participação política.



É impossível imaginar futuro promissor à sociedade sem contribuição de pessoas e instituições para democracia.



Penso que único modo de dar ao desenvolvimento um caráter sustentável hoje é colocá-lo numa estrutura em que oportunidade e habilidade coincidam de fato.



"Para mim hoje só o Petrópolis dos petropolitanos que fala ao coração", escreveu Alceu Amoroso Lima, em 1960.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos