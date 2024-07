Publicado em 18/07/2024 às 15:16

Alterado em 18/07/2024 às 15:17

'Quanta realidade

se deve reter'

G. H. Lessing

O mundo não é lugar da realização última de nossos anseios, põe condições de ação transformadora da realidade.

Aprender a olhar de novo atentamente ao nosso entorno como se coisas aparecessem para nós pela primeira vez, essencialmente no mais comum.

Percebo as pessoas e as situações chegando perto delas, não me aproximo para descobrir utilidade ou benefício.

É surpreendente constatar, relativamente às práticas legais daquele tempo, extraordinária liberdade de Cristo que permanece no meio de nós.

Admiramos neste tornar-se homem seu infinito poder e sua real misericórdia, que não se limita a perdoar do alto.

São inúmeras as situações nas quais se pode compreender que o sentimento é tão importante quanto as palavras, envolve a melodia e a letra.

Quem hoje tem a certeza de conhecer quais os gestos, comportamentos, práticas coerentes com essa perspectiva?

Somos virtualmente incapazes de definir a experiência da graça em nossas vidas, até mesmo de dizer realmente muita coisa a respeito dela.

Reduzir concretamente o ritmo para ponderar faz todo sentido, mesmo quando as circunstâncias não o permitem.

Podemos agir com uma expectativa razoável de êxito se dispusermos de suficiente informação sobre a realidade,

crescendo no mistério da fé.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos