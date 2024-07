Publicado em 10/07/2024 às 11:56

Alterado em 10/07/2024 às 11:56

'Dessa última instância

de posse que é o poder'

Simone Weil (1942)





Uma sociedade moderna rompe com autoridades imutáveis, rotinas pré-estabelecidas e verdades inquestionáveis.



Busca regular pacificamente conflitos que a atravessam, propõe que grupos e indivíduos se dobrem à negociação, encontrem soluções aceitáveis para maior número.



Os padrões gerais de estilos de vida são menos diversos que a pluralidade de escolhas nas decisões estratégicas.



Cada um de nós - cidadãos - está hoje implicado no processo ativo de organizar uma interação social previsível, consequente, em uma sociedade complexa, plural.



Experimentamos nos tempos que correm um questionamento radical dos próprios valores da existência humana.



Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais que nos interpelem, elas só se tornam humanas quando podemos debatê-las com contemporâneos.



Democracias realizam eleições periódicas apostando que vencedores exerçam o poder em benefício da sociedade.



"Você não esteja elegendo uma pessoa que o represente em tudo, imagine democracia como série de instituições ligadas a determinado serviço" (Nathan Schneider).



A capacidade de agir cresce à medida que ampliamos o raio de ação no qual estamos preparados para nos mover.



Na cidade, sobretudo menor, efeitos da vizinhança identificam melhor situações, aprofundamento facilitado pelas novas tecnologias de informação e comunicação.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos