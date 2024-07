Publicado em 03/07/2024 às 10:07

Alterado em 03/07/2024 às 17:07

'Muito mais sério

é o caos retórico'

Kenneth Minogue (2010)





"Cinema-verdade? Prefiro cinema-mentira. Mentira é sempre mais interessante que verdade" (Federico Fellini).



Em tempos que correm, transformar filmes em atrações, expor assuntos e acontecimentos do mundo de modo a despertar um interesse autêntico das pessoas.



Sociedade democrática é aquela que põe à disposição de cada um amplo universo de avaliações e interpretações.



A ausência de entendimento do papel desempenhado por atores políticos na sociedade complexa e fragmentada incapacita à devida apreciação dos problemas.



Para o filósofo Platão, a verdade era algo que homens e mulheres jamais poderiam apreender em profundidade.



Inédito exemplo da faxina solidária que mobilizou mais de dois mil voluntários, para limpeza interna das casas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul.



Contra a desagregação do tempo e a simplificação de percepções, efêmeras como interesses que as manipulam.



A emergência das democracias liberais na passagem da vida moderna mostra desenvolvimento de importantes instituições sociais, econômicas e políticas.



Se hoje a consciência de um destino compartilhado persiste no País, requer uma gestão responsável dos riscos.



Todas as mudanças provavelmente terão consequências não premeditadas (por exemplo, na reforma tributária), algumas certamente serão desagradáveis.



Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos