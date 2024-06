Publicado em 26/06/2024 às 14:44

'Civilização é um movimento e não uma

condição, uma viagem e não um porto.'

Arnold Toynbee (1958)





Uma percepção mais clara da realidade requer esforço concentrado de distanciamento crítico relacionado a fatos.



Nos tempos que correm, aparentemente, um movimento em direção à informação baseada em fatos particulares; entretanto, todo essencialmente difere da soma de partes.



Como oportunamente observou Pierre Bourdieu, a pressão por audiência pode levar à distorção das informações.



Na contemporaneidade, percebemos caráter irresistível da avidez por novidades, prevalente sobre necessidade de confrontar substantivamente as possíveis incongruências.



Confrontação que se faz imprescritível no atual contexto, frente ao caráter altamente instável do mundo político.



Exercer a lógica da responsabilidade de buscar compreender efetivamente o que se diz e o que não pode ser dito, acessando, para tanto, todos os meios postos à disposição.



Entendo indispensável tratar em profundidade questões cruciais do presente, num ambiente de incerteza e risco.



A consciência do estado de interdependência e inter-relação dos fenômenos - sejam físicos, sociais ou culturais - funciona como uma sentinela lógica à tomada de posição.



O tempo da história passou a ser visto como virtualmente aberto hoje, exposto ao desmentido das circunstâncias.



