Publicado em 19/06/2024 às 05:02

Alterado em 20/06/2024 às 12:51

A vida balança

como pêndulo

Schopenhauer

Cultura evita essencialmente relação com imediato, de que seus esforços conscientes buscam tomar distância.

Envolvidos no cotidiano com os benefícios do desenvolvimento tecnológico, muitas vezes nos esquecemos de entendê-lo em profundidade, nas diversas realidades.

Humanidade não deve a existência ao sonho dos humanistas, mas sobretudo ao desenvolvimento tecnológico.

Quando um processo produtivo reproduz modelos de respostas prontas, contribui para que o sistema de ensino superior apenas tente absorver impacto de mudanças.

Nos tempos que correm sistema de ensino superior reproduz modelo industrial de racionalização de processos.

Discutir sobre a oportunidade de se desenvolver, ou adotar, uma tecnologia é realmente uma obrigação social. Tecnologias afetam o meio social em que se inserem.

Se a tecnologia comanda o sistema de necessidades, a cultura não se põe a representar a dinâmica da sociedade.

Sociedade organizada em rede gera, efetivamente, modo de existência em que cada ser humano se encontra, ao mesmo tempo, em toda parte e em parte alguma.

Um processo criado por iniciativa humana, projetada na teia de relações onde fins antagônicos são perseguidos.

Quando se trata de processos que mobilizam pessoas e organizações e causam efeitos duradouros na sociedade, torna-se fundamental estabelecer prioridades.

"Ora, é sabido que quando tudo é prioritário nada é prioritário", recordou o ex-ministro Pedro Malan, em 2009.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos